Trieste è un “Comune fiorito”: confermato il riconoscimento Green

Trieste è “Comune fiorito”, riconoscimento rilasciato all’Eima (Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio) di Bologna. La città si conferma quindi tra le Amministrazioni Comunali più virtuose nel mantenere l’ambito Marchio Nazionale di Qualità.

Il concorso nasce per stimolare le amministrazioni comunali a “far fiorire” i propri territori incrementando la promozione turistica e sensibilizzando la comunità al rispetto dell’ambiente, arricchendo e perfezionando la fioritura e l'aspetto degli spazi pubblici comunali e stimolando in tal senso la cittadinanza, i volontari, i commercianti, le imprese.

I criteri che hanno permesso al Comune di ottenere il marchio di qualità sono: Azioni ed educazione ambientale che riguardano l'impatto delle attività umane sull'ambiente, ordine, pulizia e decoro urbano, verde pubblico e fioriture.

I giudici nazionali hanno valutato Trieste anche sulla base della mobilità sostenibile:(il Comune è partner di un progetto europeo, insieme ad altre città portuali, per ridurre il traffico veicolare), tenendo conto dell’adozione delPUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), della partecipazione alPAES (Piano d'Azione Energia Sostenibile, perridurre la produzione di C02 del 20%), e del rafforzamento del bike-sharing (anche di bici elettriche con relative colonnine di ricarica). Il Comune, inoltre, dispone di un’auto elettrica e di una ibrida per il sindaco. La prima è stata impiegata per i sopralluoghi con la giuria.

Dati Istat rilevano inoltre che Trieste è tra le città più green d'Italia (32,6 mq/abitante; dati 2016). Anche la superficie a boschi urbani è considerevole: 40% contro la media italiana del 21%.

Nelle conclusioni i giudici affermano che: “la superficie a verde del territorio può sembrare, a prima vista, ridotta ma, ad una analisi più attenta, Trieste si scopre una città molto ricca di verde: è infatti la sesta città in Italia per verde pro capite (32,6 mq a cittadino) e possiede oltre 120.000 alberi di cui censiti circa 22.000. Nonostante le limitazioni imposte dalla bora e dal fisiologico vandalismo presente in una grande città, la dotazione di fioriture è rilevante.”

Da rilevare che, in concomitanza con l’ottenimento del Marchio di Qualità di comune fiorito, la rivista “The Guardian” ha eletto la città di Trieste tra le migliori in Europa per camminare all’aria aperta.