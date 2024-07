Strade, piscine e palazzi: la manovra estiva del Comune, sul piatto oltre 30 milioni

TRIESTE - Sei milioni di euro per la manutenzione stradale perché "la città è tutto un buco", ma anche tre project financing rispettivamente da tre, otto e sei milioni di euro destinati al completamento del Trieste Campus, alla ristrutturazione della piscina di San Giovanni e per la realizzazione della copertura esterna della piscina Bianchi. Ma non basta, perché nella variazione di bilancio di 33 milioni di euro presentata oggi 16 luglio dagli assessori Bertoli e Lodi, c'è spazio anche per il milione di euro assegnato agli arredi scolastici, un altro milione per nuove mostre ed eventi culturali, oltre agli 800 mila euro per i teatri, i 600 mila euro dati ai servizi sociali e i 600 mila euro per il verde pubblico.

Lo sfogo di Dipiazza: "Il problema è lo Stato"

La manovra estiva è stata salutata con entusiasmo dal sindaco, proprio a ridosso dei giorni in cui il gradimento nei suoi confronti viene rinforzato dalla classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore. Roberto Dipiazza, presente in sala giunta in occasione della conferenza di questa mattina, non ha perso occasione per ribadire i concetti espressi più volte durante i suoi mandati. "Il problema di questo paese è la burocrazia, non si può continuare così, perché non sono i comuni o gli amministratori il problema, è lo Stato che non funziona. Dovremmo metterci tutti assieme per fare le cose". L'operazione da 33 milioni di euro - alla quale ne seguirà un'altra nei prossimi mesi - è una lunga lista di investimenti, che vanno dallo sport alle scuole.

La novità per le società sportive

Nel dettaglio viene evidenziato che la variazione comprende quasi sei milioni e mezzo in spesa corrente e oltre 23 milioni in conto capitale. Tra le cifre menzionate dagli assessori spiccano poi i 300 mila euro destinati alle associazioni sportive dilettantistiche. Qui lo stanziamento rappresenta un'operazione volta ad aiutare le cosiddette asd. La riforma dello sport ha infatti inserito l'obbligo di assunzione dei dipendenti e collaboratori, con un impegno finanziario particolarmente oneroso per le società. Per questo motivo l'amministrazione, dopo il bando che verrà pubblicato prossimamente e con l'invio della documentazione da parte delle società, intende aiutarle facendosi carico del 50 per cento della spesa.

La piscina di San Giovanni

Nei tre project financing emerge poi la situazione della piscina di San Giovanni dove, grazie a 800 mila euro provenienti dalle casse comunali, 3,2 milioni di euro regionali e quattro milioni di risorse private, si assisterà ad una completa ristrutturazione dell'edificio un tempo maneggio per cavalli. In via San Cilino sarà soprattutto il secondo piano a trasformarsi, con una serie di interventi basati su necessità medico sanitarie, ma anche, come confermato dagli assessori, la possibilità della riapertura della sauna, funzionante fino allo scoppio della pandemia. Tornando sullo sport, la Lodi ha fatto sapere di aver ricevuto il progetto di fattibilità per lo stadio Ferrini, struttura abbandonata e degradata nel rione di Ponziana, con una riqualificazione che dovrebbe veder realizzata una tribuna coperta da circa 400 posti. "Poi passeremo al progetto esecutivo, ma le risorse non mancano". Infine, vanno citati i due milioni e mezzo di euro per la manutenzione dei palazzi comunali e il completamento dell'ex Meccanografico.