Una Trieste inedita e lo sguardo dall'alto sul turismo: ecco l'ultimo numero di IES

Stare in famiglia, aspettando che passi la triste era del Coronavirus e guardando con ottimismo agli orizzonti futuri del turismo triestino. E' questa la sintesi contenuta nell'ultima edizione di IES, il magazine trimestrale diretto da Giovanni Marzini, curato dalla Prandicom ed arrivato all'undicesimo numero dalla sua nascita.

Tra i ritratti dei "casati" che hanno contribuito a fare la storia di Trieste, un portfolio unico nel suo genere e la vista dall'alto degli angoli nascosti della città (immortalati dal drone di Max Morelli ndr), il magazine viene distribuito ed è fruibile gratuitamente in numerosi spazi urbani. Un messaggio chiaro quello che, dopo i visitatori italiani e stranieri, IES lancia per raggiungere le case anche e soprattutto dei triestini, con la speranza che dopo la fine della pandema si possa finalmente tornare a parlare serenamente di turismo.

La rivista la si può trovare in moltissimi punti della città. Per maggiori informazioni e per una lista completa degli spazi, consultare il sito triestelifestyle.com