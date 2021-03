In Trieste festeggia un anno e lancia i racconti della città durante il Covid

La vita a Trieste durante il Covid. E' questo il tema principale del concorso lanciato dal magazine In Trieste che da un anno a questa parte racconta la città attraverso la lingua inglese. Le persone che intendono partecipare dovranno inviare i loro testi (per l'appunto in inglese ndr) in formato word e per un massimo di 800 parole, all'indirizzo news@intrieste.com entro lunedì 8 marzo.

Tutte le storie veranno quindi publicate sul sito www.intrieste.com mentre solo la storia vincitrice (che sarà scelta dai lettorin ndr) avrà il privilegio di essere pubblicata nell'edizione cartacea del mese di maggio. L'iniziativa è inserita all'interno delle iniziative che compongono la "Giornata Internazionale della Donna 2021" promossa dal Comune di Trieste.