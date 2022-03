Domani a Trieste in visita la delegazione dell’Ente per il Turismo della Città di Pola

Il nuovo volto del Castello di San Giusto nelle prospettive progettuali dell’Assessorato alle politiche della cultura e del turismo del Comune di Trieste sarà presentato dall’Assessore Giorgio Rossi durante la visita a Trieste di un’importante delegazione dell’Ente per il Turismo della Città di Pola - Turisticka zajednica Grada Pule, guidata al Sindaco di Pola, Filip Zoricic, in programma martedì 22 marzo, alle ore 11.30, nella Sala Bobi Blazen di Palazzo Gopcevich.

L’occasione è maturata in vista della visita guidata della delegazione alla mostra “Una vita per i balletto-Hommage à Jelko Yuresha” a cura di Stefano Bianchi, Conservatore del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” che ospita l’esposizione nella sede di Palazzo Gopcevich organizzata nel segno della collaborazione tra il Comune di Trieste, la Comunità Croata di Trieste-Hrvatska zajednica u Trstu unitamente al MUO, il Museo delle Arti e dell’Artigianato di Zagabria.

I progetti

Nell’ambito di tale collaborazione e per incentivare le relazioni tra gli operatori turistici italiani e croati, la direttrice dell’Ente per il turismo di Pola Sanja Cinkopan Korotaj presenterà a sua volta due grandi progetti culturali, finanziati dall’Unione Europea, volti al recupero, rinnovamento e utilizzo a fini culturali di due antiche perle architettoniche della città. Il primo progetto, denominato "Pola, il sistema di fortificazione", prevede la ristrutturazione delle aree espositive del Castello Veneziano e il collegamento tramite un ascensore delle stesse alle gallerie sotterranee (che si sviluppano su due livelli), creando così un nuovo, moderno e unico spazio espositivo che migliorerà notevolmente il servizio offerto ai visitatori e consentirà di riscoprire una località forse da troppo tempo trascurata. I visitatori potranno anche godere di una grande mostra dedicata al sistema delle fortificazioni che comprenderà gli spazi espositivi del Museo al Castello e come pure gli spazi delle gallerie su entrambi i livelli.

L’altro progetto riguarda la sistemazione del Piccolo teatro romano, ubicato nella zona retrostante dell’imponente Museo Archeologico Istriano, che a ristrutturazione avvenuta prevede un palcoscenico con un grande schermo video esterno e posti a sedere da 1.500 a 2.000 spettatori, destinato a un variegato pubblico composto dagli amanti dei concerti di musica di vario genere, delle proiezioni cinematografiche e quant’altro. L’Assessore alle politiche della cultura e del turismo del Comune di Trieste, Giorgio Rossi, concluderà l’incontro soffermandosi anche sul progetto – predisposto a valere dei fondi del PNRR – per il restauro dell’Orto lapidario e del Giardino del Capitano del Museo d’Antichità “J. J. Winckelmann” di Trieste.