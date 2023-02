Cresce il consumo di cocaina, sulla piazza triestina 3000 dosi al giorno

TRIESTE – Nel capoluogo regionale si consumano tremila dosi di cocaina al giorno. I numeri da capogiro in realtà si riferiscono alla relazione ministeriale del 2021. I dati sono stati menzionati dal prefetto Pietro Signoriello in occasione del convegno organizzato oggi 1 febbraio nell’aula magna dell’Università degli Studi di Trieste.I dati citati testimoniano un allarme significativo, anche alla luce della crescita importante che “negli ultimi mesi” il consumo di cocaina sulla piazza triestina ha fatto registrare. A tutto ciò va aggiunto il monitoraggio delle acque nere. In tale contesto la media triestina è superiore alla media nazionale, confermando il trend di crescita del mercato della droga a Trieste. Nel capoluogo regionale sono oltre 15 le dosi consumate ogni mille abitanti, dove invece il dato italiano evidenzia il consumo di 12 dosi giornaliere.

Il mercato della droga

Un mercato che cresce giorno dopo giorno e che, secondo Signoriello, trova le sue cause nella natura confinaria e portuale della città. Durante il convegno è intervenuto anche il questore Pietro Ostuni. «L’utilizzo e il consumo è molto diffuso in maniera trasversale in tutte le classi sociali, ma riguarda soprattutto ragazzi giovani. Dobbiamo tutti fare di più per contrastare il fenomeno». Particolare attenzione è stata rivolta al mercato della droga online. Così il colonnello della guardia di finanza Alessandro Cavalli. «Su internet, senza per forza andare sul dark web, ma in luoghi come market place, compro quello che voglio e mi arriva a casa». Un problema che si somma alla “difficoltà estrema” nell’individuazione della filiera criminale (un Pil che in Italia vale complessivamente quasi 15 miliardi di euro) e nella mancanza di percezione reale del fenomeno. Anche nella brillante Trieste.