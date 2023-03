Controlli antidroga, polizia e guardia di finanza in Giardino pubblico

TRIESTE - Da questa mattina personale della guardia di finanza e della polizia di Stato ha messo in atto alcuni controlli antidroga all'interno del Giardino pubblico de' Tommassini di via Giulia. Presenti le unità cinofile delle fiamme gialle, più personale in borghese. La misura si inserisce nel controllo del territorio e nella presenza delle forze dell'ordine nelle aree maggiormente frequentate dalla cittadinanza.