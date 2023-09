Trieste è la seconda città più sportiva d'Italia

TRIESTE - É Trieste la seconda provincia più sportiva d’Italia, lo dice la classifica elaborata da Pts per il Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle città italiane 2023. Tra i criteri che hanno contriibuito al piazzamento in classifica troviamo i grandi eventi sportivi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), sport paralimpico, investimenti, turismo sportivo e scuole di formazione. I risultati sono calcolati su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura sportiva (in cui Trieste si piazza al quinto posto), sport di squadra (13esimo posto), sport individuali (decimo), sport e società (ottavo).

Per quanto riguarda i singoli indicatori, il capoluogo giuliano è primo in Italia per atleti tesserati (nelle federazioni Coni, su stime del 2021) e sport dell'acqua (tra cui canoa, canottaggio e vela, in base alle società e risultati degli atleti nel 2022). Secondo posto, invece, per tecnici e ufficiali di gara e per la voce "Sport e Storia - cultura", che fa riferimento a musei, società centenarie, medaglie olimpiche, soci Panathlon. Trieste è inoltre al terzo posto per Atletica, sport outdoor, e alla voce "sport e amatori" (Sedi Fiab, soci Cai, Master atletica, gran fondo ciclismo e corse su strada). Un buon quarto posto, invece, per il basket, e al 13 esimo i grandi eventi sportivi, nazionali e internazionali.

Meno bene per quanto riguarda gli enti di promozione sportiva (53esimo posto), gli investimenti nello sport (60esimo posto), la voce "Squadre e territorio", ossia la presenza di club in sedi diverse dal capoluogo (74esimo) e la formazione per lo sport (85esimo).