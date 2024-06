Trieste Estate: il grande concerto per la settimana del Papa e gli eventi a San Giusto

TRIESTE - Il programma di Trieste Estate incontra quello della 50esima Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, organizzata dalla CEI, che culminerà con la visita di Papa Francesco domenica 7 luglio. L’atteso evento sarà preceduto da una settimana ricca di spettacoli, tra cui il grande concerto in piazza unità con intramontabili star della musica italiana, le esibizioni di Perpetuum Jazzile “Vocal Ecstasy” e Glen Hansard al Castello di San Giusto, tanta musica classica e spettacoli teatrali raffinati e coinvolgenti. Questo e molto altro dal 1 al 7 luglio a Trieste Estate, la grande rassegna estiva cittadina da 300 spettacoli, in programma fino a settembre. Ecco gli eventi della settimana (il programma completo su www.triestestate.it).

50esima Settimana sociale dei Cattolici in Italia

L’evento clou tra gli appuntamenti musicali della 50esima Settimana sociale dei Cattolici in Italia sarà il grande concerto “Al cuore della democrazia” il 4 luglio alle 21.15 in piazza Unità, con Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Malika Ayane, Simone Cristicchi, Amara e la FVG Orchestra. Dirige il maestro Leonardo De Amicis. In programma nell’ambito della rassegna, altri tre prestigiosi eventi: mercoledì 3 luglio l’Orchestra sinfonica del Conservatorio Tartini diretta da Silvia Massarelli, si esibirà nel concerto “Si vitam inspicias hominum”, ispirato ai Distici di Catone, venerdì 5 luglio è previsto un doppio evento sulla testimonianza dell'impegno per gli ultimi, con una lettura teatrale sul ‘costruttore di pace’ Raoul Follereau e un’intervista a Paul Bhatti, medico pachistano fratello di Shahbaz Bhatti, politico cristiano e ministro per le minoranze del Pakistan che venne assassinato nel 2011. Sabato 6 luglio in piazza Verdi, alla vigilia della visita di Papa Francesco, si esibirà l’orchestra European Spirit of Youth Orchestra con “I solisti di Esyo”. L’ensemble è composto da 17 giovani musicisti provenienti da tutta Europa, che eseguiranno musiche di Beethoven, Bizet, Britten e Vivaldi.

Concerti

Torna la grande rassegna al Castello di San Giusto, organizzata da Vigna Pr e Good Vibrations: lunedì 1 luglio alle 21 arrivano i Perpetuum Jazzile “Vocal Ecstasy”, l'orchestra vocale più famosa d'Europa, che reinterpreta a cappella grandi successi pop mondiali, dai Toto agli Abba, da Adele a Lady Gaga, dai Bee Gees a David Guetta. Mercoledì 3 luglio sarà la volta di un altro grande interprete internazionale al Castello: il cantautore, chitarrista e attore irlandese Glen Hansard. Riconosciuto come il poeta del folk, ha vinto il Premio Oscar nel 2008, assieme a Markéta Irglová, per la miglior canzone originale (Falling Slowly tratta dal film Once) e ha collaborato con Bruce Springsteen e i Pearl Jam. Continua inoltre il “Festival Zoé” di Trieste Classica nel giardino del Museo Sartorio, che prosegue lunedì 1 luglio con il concerto per violino “Il percorso paganiniano”, e martedì 2 luglio con “D’erbe e d’eroi”, spettacolo del Duo Mazzarotto (Iaiza, violino, pianoforte) ispirato al mito di Enea e Didone. E’ stato invece rimandato al 9 luglio il concerto di Mike Sponza & Central Europe Blues Convention in piazza Verdi, originariamente previsto per lunedì 1 nell’ambito di “Triestelovesjazz”.

Teatro

Continua “Festil - festival del litorale”, che approda al teatro dei Fabbri mercoledì 3 luglio con “Solo quando lavoro sono felice”, una conversazione sul lavoro, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo e molto altro, mentre sabato 6 luglio al Teatro Verdi va in scena “Frà, la superstar del Medioevo”, una pièce teatrale di Giovanni Scifoni su San Francesco d’Assisi. La settimana si conclude con “Scripto facto”, domenica 7 luglio al Sartorio, uno spettacolo improvvisato costruito con i libri portati dal pubblico, a cura del gruppo GianTeatro.

Cinema

Prosegue, dal 1 al 6 luglio, la 25esima edizione del festival del cortometraggio ShorTS International Film Festival, che ogni sera alle 21 al Giardino Pubblico proporrà capolavori del cinema breve da tutto il mondo. Lunedì l’appuntamento è anche alle 19 al teatro Miela, con EFA Shorts Tour, una selezione di corti della European Film Academy.

Trieste Estate Fuoricentro

Questa volta la rassegna “Fuoricentro”, che porta l’intrattenimento di qualità nei rioni di Trieste, si concentra nella suggestiva cornice di Villa Engelmann a partire dal pomeriggio di domenica 7 alle 16, con un laboratorio di animazione botanica per bambini e l’evento musicale “Drum Circle”. La sera, dalle 20, il concerto del gruppo vocale “Anakrousis project” e “Una valigia piena di note”, musica in lingua originale da più di 20 paesi.

Trieste Estate è una rassegna organizzata dal Comune di Trieste - Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia e dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, con il sostegno di PromoTurismoFVG e la collaborazione del Trieste Convention & Visitors Bureau, con la direzione artistica di Gabriele Centis per la musica e Lino Marrazzo per il teatro di prosa, in sinergia con il Teatro degli Sterpi e Hangar Teatri, Vigna PR e Good Vibrations. Ulteriori info su www.triestestate.it.