Trieste è anche moda, presentato il ventesimo numero di IES Magazine

TRIESTE - "Trieste fashion". E' questo il titolo del ventesimo numero di IES magazine, il trimestrale turistico prodotto dalla Prandicom e diretto da Giovanni Marzini che racconta la nostra città a chi viene da fuori. L'edizione primaverile è stata presentata ieri da Zinelli & Perizzi via San Sebastiano 1.

Il tema del nuovo numero è la moda, raccontata da chi la fa, chi la ama e chi la segue. E naturalmente anche da chi custodisce la qualità più preziosa dell'essere umano, la creatività. La cover story del numero 20 di IES è infatti dedicata all'imminente apertura di ITS Arcademy e alla sua fondatrice Barbara Franchin.

Tra le chicche di questa nuova uscita, ci sono il portfolio firmato da Giuliano Koren, realizzato interamente in negativo, e la mappa, pronta ad accompagnarvi tra i migliori negozi, locali e ristoranti del capoluogo giuliano. Non mancano ricette, consigli per gli acquisti e suggerimenti per vivere e scoprire al meglio la città.