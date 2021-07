L'Italia è campione d'Europa e anche Trieste si ubriaca di felicità

Dopo oltre 50 anni la nazionale italiana di calcio è campione d'Europa ed anche Trieste è impazzita di gioia. Ci sono voluti i calci di rigore - ed un super Donnarumma, premiato come miglior giocatore di Euro 2020 - per liberare l'urlo di felicità delle migliaia di persone che hanno guardato la partita. Tra maxischermi improvvisati e raduni non sempre in linea con il distanziamento sociale imposto dalla normativa anti Covid, i triestini hanno seguito le gesta degli uomini del Mancio col fiato sospeso, fino all'ultimo penalty sbagliato dagli inglesi. Siamo campioni d'Europa e come nel 2006, nella drammaticità del periodo una nazione si è stretta "a coorte": 60 milioni di italiani dietro 11 giocatori di calcio, piaccia oppure no, this is football. Anzi no, oggi è solo calcio.