Un menù dedicato al Trieste Film Festival: ecco la proposta per supportare i ristoranti triestini

È un periodo difficile per tutti ma in modo particolare per coloro che si dedicano alla ristorazione: per sostenere le realtà locali il Trieste Film Festival ha pensato di proporre ai ristoranti triestini di creare un menù dedicato al Trieste Film Festival e/o alle sue aree di indagine (Europa centro orientale); il menù dovrebbe essere acquistabile dal 21 al 30 gennaio prossimi.

Come aderire all'iniziativa

Per aderire a questa iniziativa si può inviare il menù al Festival che lo proporrà agli accreditati del festival residenti a Trieste: un modo per gustare le specialità di vari ristoranti da casa davanti a un bel film. Si prega inoltre di indicare anche se il servizio sarà solo da asporto oppure anche consegnato a casa (utilizzando i vettori usuali). Il TSFF darà visibilità a questi menù, dividendoli tra “consegnati direttamente a casa” oppure “ritira in ristorante” sul sito www.triestefilmfestival.it e sui canali social del Festival, dove verranno elaborati post dedicati esclusivamente a questa iniziativa. Da parte del Festival questo vuole essere un concreto e possibile aiuto che si vuole offrire di questi tempi: un nuovo canale di acquisto dedicato alle realtà locali. Per maggiori informazioni e adesioni: guestservice@alpeadriacinema.it, +39 347 2330867