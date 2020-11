Gira con due coltelli in piazza Garibaldi, denunciato giovane di 38 anni

Nella serata di ieri 11 novembre il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova che coadiuva quello della questura di Trieste ha identificato un cittadino serbo di 38 anni. Alla vista degli operatori intervenuti in piazza Garibaldi, l'uomo ha cercato di allontanarsi. In suo possesso sono stati trovati due coltelli, motivo per il quale è stato denunciato.

Sempre nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Volante della questura di Trieste ha denunciato per furto un giovane triestino nato nel 1992 per aver commesso un furto di generi alimentari in un supermercato di largo Barriera.