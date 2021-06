Troppo vento in mare e la motonave Trieste-Grado di nuovo al palo

Come riporta Il Piccolo, le tratte delle 8 e delle 13 sono state cancellate e i passeggeri dirottati a bordo di autobus di linea

La prima partenza senza intoppi della Trieste-Grado era troppo bella per essere vera. A distanza di una decina di giorni dal "varo" sbandierato in pompa magna ecco che la Ginevra Adriatica della veneziana Vidali si è fermata di nuovo, con le tratte delle 8 e delle 13 che sono state cancellate. Questa volta, come riporta Il Piccolo, il motivo che ha incatenato l'imbarcazione a terra e costretto i passeggeri a salire a bordo di autobus sostituivi sarebbe stato il vento ed il comandante della nave ha quindi deciso di tenere ferma l'Adriatica.