L'inaugurazione della Trieste-Grado è un flop, salta la "prima" partenza

Sarebbe dovuta partire alle 8 di oggi 8 giugno ma alla fine i biglietti staccati sono stati soltanto tre, per cui l'azienda ha deciso di rinviare la partenza del collegamento. La "prima" della nuova Trieste-Grado è stata un flop e ora, come fa sapere il personale di bordo, bisognerà attendere la partenza delle 13. L'auspicio è che si presentino più viaggiatori, visto che le condizioni del mare, ma soprattutto del vento (12 nodi) non sembravano così proibitive per una motonave da 300 posti. Con partenza dal Molo Audace ed arrivo al molo Torpediniere dell'isola del Sole, sono tre le corse giornaliere andata e ritorno, da martedì a domenica.

Per un sovraprezzo di 90 centesimi si possono portare anche le biciclette. Sarà quindi possibile visitare l'Isola del Sole in giornata, la prima partenza (visitatori e condizioni meteo permettendo ndr) da Trieste sarà alle otto del mattino e l'ultima corsa di ritorno partirà da Grado alle 19:30. In caso di maltempo sarà messo a disposizione un autobus con trasporto bici. Il servizio sarà attivo fino al 7 settembre, la sola andata ha un costo di 10,20 euro, 15,30 euro andata e ritorno. Per informazioni è possibile chiamare il callcenter di Tpl Fvg 0409712343, da rete fissa 800052040. Maggiori dettagli e orario completo sul sito www.tplfvg.it.