Trieste Half Marathon, in 1500 pronti per la 21 km

Conto alla rovescia per la 25esima edizione della Trieste Half Marathon, che domenica 2 maggio accoglierà 1500 partecipanti sullo spettacolare percorso di 21 km, con il mare che accompagnerà i runner dal primo all’ultimo metro. La manifestazione, organizzata dalla rinnovata Apd Miramar in collaborazione con la Trieste Atletica e con la co-organizzazione del Comune di Trieste, è stata presentata questa mattina in piazza della Borsa. «Questo evento - ha esordito Dipiazza - è la dimostrazione che tutta la città ha voglia di ripartire e di ritornare a correre su più fronti. Un plauso agli organizzatori, istituzioni e alle realtà sociali, che hanno unito le forze per dare vita a una manifestazione che dà lustro alla nostra città». Soddisfazione è stata espressa anche da Tiziana Gibelli, Assessore alla Cultura e allo Sport Regionale FVG, collegata in streaming: «Felice che domenica si corra la Trieste Half Marathon. Ho letto con quanta cura gli organizzatori hanno messo a punto il percorso, per fare in modo che si rispettino tutte le regole ed evitare gli assembramenti; domenica si potrà usare l’hashtag #ricominciamo».

Ripartire rispettando i protocolli

Sinergia, ripartenza, progettualità a lungo termine sono stati i concetti chiave espressi anche dalle altre personalità presenti, rappresentanti del Coni, Fidal, ASI. Queste ultime hanno messo in luce come Trieste Half Marathon sia un’ulteriore importante tappa del percorso intrapreso dallo sport regionale, che fin dall’inizio dell’anno, rispettando i protocolli, ha messo in campo le proprie energie per ripartire con gli eventi e dare la possibilità alla cittadinanza di correre. «L’ambizione dell’Apd Miramar - ha spiegato Carlo Irace, presidente Apd Miramar - è quella di creare un appuntamento che sia di tutta la città, coinvolgendo altre realtà sportive, di atletica e non solo, del territorio e l’associazionismo anche extra sportivo di Trieste e dei suoi dintorni». Un auspicio confermato anche dal presidente della Trieste Atletica, Alessio Lilli, in collegamento via streaming. È stato inoltre ricordato l’appuntamento di sabato 1 Maggio, in piazza della Borsa, dove sarà presente la Scuola certificata di formazione di Nordic Walking, capitanata da Fabio Moretti, presidente scuola italiana di Nordic Walking. Nell’occasione sarà possibile richiedere informazioni e suggerimenti per praticare questo speciale sport, e allo stesso tempo si potranno fare delle prove gratuite di camminata sportiva insieme agli istruttori.