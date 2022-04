Trieste in bicicletta: il nuovo evento sportivo per scoprire il territorio su due ruote

Una nuova manifestazione sportiva arriva in città: tre percorsi diversi in bicicletta per amatori, principianti e professionisti, pensati e organizzati dall' Asd Trieste bike, associazione senza fini di lucro che ha come obbiettivo quello di divulgare la passione per la bici. L'evento si svolgerà il 6, 7 e 8 maggio e permetterà ai partecipanti di scegliere l'opzione più consona al livello di preparazione, in una delle tre giornate dedicate. Pedalate per tutti i gusti, la più semplice nel centro triestino e la più difficile lungo la vecchia ferrovia Parenzana, fino a Verteneglio. Sarà anche possibile provare gratuitamente le biciclette messe a disposizione, tra cui le e - bike di ultima generazione, nella giornata del 6 maggio. I prezzi andranno dai 10 ai 15 euro, più altri 10 euro aggiuntivi per il noleggio delle bici. Informazioni e iscrizioni su www.triesteinbicicletta.it. Un evento sponsorizzato da Trieste Green Tour, Punto Benessere, Double Tree by Hilton, Arteco, Tecnocasa, Wecycle e la Fun Active Tours di Dobbiaco (Bz), che richiamerà partecipanti da fuori Trieste. Presenti alla conferenza stampa Antonio Del Conte, presidente dell'Asd Trieste Bike, il presidente del Gal Carso David Pizziga, Stefano Martucci, responsabile del Convention & Visitor Bureau, e Luca Menza di Trieste Green Tour. Di seguito la descrizione dei percorsi.

Percorso verde

Distanza 7/8 chilometri circa. Durata: un'ora e mezza circa. Fondo stradale: piatto. Tipo bicicletta MTB, Gravel, Cicloturismo. Il ritrovo sarà domenica 8 maggio alle 9.30 presso lo stand dell’Asd Trieste Bike (location ancora da definire) con la consegna del SaccoTour (T-Shirt, borraccia, gadget informazioni e panino) e partenza alle 10.00. Il percorso prevede un tour che verrà organizzato attraverso il centro di Trieste, dalle rive al Porto Vecchio a Miramare. Piccola pausa foto, acqua e spuntino, per poi rientrare allo stand. Premio per il più giovane, più grande e gruppo più numeroso.

Percorso giallo

Distanza 15 km circa. Durata 1h 30 min circa. Fondo stradale misto. Tipo bicicletta MTB, Gravel, Cicloturismo. Ritrovo sabato 7 maggio alle 9.30 presso lo stand dell’ASD Trieste BIKE consegna SaccoTour (T-Shirt, borraccia, gadget informazioni e panino) e partenza alle 10.00. Si partirà dalle rive di Trieste per raggiungere il rione di San Giacomo, poi per la pista Ciclabile dedicata a Giordano Cottur verso la riserva naturale della Valle Rosandra fino a Draga Sant'Elia. Poi in salita fino a raggiungere la località di Basovizza sull’altopiano carsico (377 mt di altitudine, con sosta alla Trattoria Al Tiglio Lipa per un gustoso e rifocillante banchetto per i ciclisti e una ricarica per le E-Bike. Distanza 15 km circa – Durata 1h 30 min circa – Fondo stradale misto – Tipo bicicletta MTB, Gravel, Cicloturismo.

Percorso rosso

Distanza di circa 35 km. Durata circa 2/3 ore. Fondo stradale misto, Tipo bicicletta MTB, Gravel, Cicloturismo.

Ritrovo domenica 8 maggio, ore 9.30 presso lo stand dell’ASD Trieste BIKE consegna SaccoTour (T-Shirt, borraccia, gadget informazioni e panino) e partenza ORE 10.00.

Con la motonave di linea Delfino Verde, si attraverserà il golfo di Trieste per raggiungere la cittadina di Muggia, poi verso Rabuiese (Slo) sul percorso della vecchia ferrovia della Parenzana verso Scoffie. Passato il paese di Bertocchi raggiungeremo la città di Capodistria per proseguire verso la nostra meta a Verteneglio (Kr). A tre chilometri dal paese, sosta in un meraviglioso e tipico agriturismo, dove sarà possibile rifocillarsi mangiando e bevendo con gli amici del posto.