Trieste investita da un violento e improvviso temporale

TRIESTE - Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sulla città nella prima mattinata di oggiintorno alle 9. Complice anche il vento che ha soffiato impetuoso durante la pioggia. Traffico in tilt anche per la velocità con cui si è manifestato l'evento. Per ora non sono stati segnalati danni o incidenti causati dall'improvviso acquazzone.

Le previsioni meteo

Secondo l'Osmer, nei prossimi giorni, il graduale avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica favorirà un afflusso di correnti sudoccidentali instabili; fra lunedì e mercoledì passeranno numerosi fronti e successivamente in quota affluiranno masse d'aria più fresca. Dal tardo pomeriggio e in serata di nuovo rovesci e temporali più diffusi, anche forti, con piogge da abbondanti ad intense. Vento moderato da sud o da sudovest. Domani cielo in prevalenza nuvoloso, con rovesci e temporali diffusi, anche forti, che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata e le piogge saranno anche intense.