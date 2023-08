A settembre torna il volo Ronchi - Linate: prezzi calmierati per residenti

TRIESTE - "Il collegamento aereo diretto tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e il centro di Milano - raggiungibile da Linate in 12 minuti grazie alla nuova linea della metropolitana - è un servizio strategico che connette la nostra regione a uno dei cuori pulsanti e strategici dell'economia italiana, a vantaggio delle imprese e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga comunicando che dal primo settembre di quest'anno sarà riattivato il collegamento tra Trieste Airport e Milano Linate con voli operati dalla compagnia ITA Airways: due al giorno in andata (alle 7.30 e alle 13) e ritorno (in partenza da Linate alle 11.15 e alle 20.05) e uno durante il fine settimana, in partenza da Trieste Airport il sabato alle 8.00 e da Milano Linate la domenica alle 20.05. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta, dietro a questo risultato c'è stato un importante lavoro che ha visto impegnati, oltre all'Amministrazione regionale, i vertici di Trieste Airport, Enac e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel dettaglio, la linea con lo scalo di Linate viene attivata dopo diversi mesi di analisi e confronto con la Commissione europea.

I prezzi per i residenti

Relativamente ai prezzi, tutti i residenti in Friuli Venezia Giulia beneficeranno di un tetto massimo al costo dei biglietti di 55 euro per tratta se li acquisteranno prima di 10 giorni dalla data del volo; superato tale termine, la tariffa non potrà comunque superare i 125 euro a tratta al netto delle tasse. "Una soluzione - ha sottolineato ancora Fedriga - individuata per venire incontro alle esigenze di chi si sposta per ragioni di lavoro o di studio". Un'ulteriore riduzione del costo del biglietto verrà offerta a due tipologie di residenti: gli studenti under 27 e gli over 65 che si spostano per motivi di salute, che potranno viaggiare dallo scalo regionale sui voli ITA da e per Milano Linate sempre al costo massimo di 49 euro per tratta, indipendentemente dalla data di acquisto.