Da Trieste a Locri per salvare sei cuccioli: il road trip all'insegna della solidarietà di Chiara

Doveva essere un viaggio da Trieste a Locri per portare a casa il suo nuovo cucciolo, Giulio, e altri cinque cagnolini, ma si è trasformato in un road trip attraverso l'Italia all'insegna della solidarietà. La protagonista di questa storia è Chiara, 34enne di Udine ma triestina d'adozione, che a seguito di varie vicissitudini ha deciso di trasformare un semplice viaggio in un'avventura indimenticabile. "Giulio sarebbe dovuto arrivare a novembre, ma non potevo aspettare. Ero e sono tutt'ora in disoccupazione così, oltre a dare la mia disponibilità all'associazione Le Palle di Pelo Calabria, dove recupererò i cuccioli da portare al Nord, ho voluto approfittare di questo viaggio e fare delle tappe intermedie per visitare l'Italia in questo momento storico e sostenere il turismo" ha dichiarato Chiara che è partita da Trieste lunedì. "Le spese per il viaggio (benzina e pedaggi) - ha aggiunto - sono sostenute dall'associazione calabrese, ma vorrei che questi soldi fossero destinati ad altro, qualcosa di più utile per i nostri amici a quattro zampe. Ho deciso quindi di attivare a loro favore una raccolta fondi che sostengo e promuovo ad ogni mia tappa".

Le tappe

Bologna, Firenze, Siena, Roma e Napoli: queste le città selezionate da Chiara. In ognuna di esse ha trovato amici pronti ad ospitarla e realtà che hanno voluto sostenerla ed aiutarla non solo con qualche donazione, ma anche omaggiandola con tour turistici o pernottamenti. Tra queste anche l'agriturismo della signora Camilla: "E' un posto un po' isolato e gestito da una cara signora. Mi ha permesso di passare la notte nella sua struttura e io in cambio ho deciso di aiutarla creando per la sua attività una pagina Instagram, spiegandole il funzionamento". Oggi, 16 ottobre, Chiara si trova a Roma. L'arrivo è previsto martedì, quando finalmente potrà abbracciare il suo Giulio. Poi ci saranno altri 1500 km e un'ultima tappa, ancora da decidere. "E' un'esperienza davvero unica. Mi rendo conto di essere circondata dall'amore e che questo Paese ne ha davvero tanto. Un sentito ringraziamento va alla mia famiglia, a Ricky, Raffa, Andrea, Sergio, Agata, Franco, Matteo e tutti gli amici vicini e lontani". Potete seguire Chiara su Instagram (@la_furlana) e se anche voi volete aiutare l’associazione Le Palle di Pelo Calabria potete farlo versando il vostro contributo: Conto Corrente postale intestato a Associazione Le palle di Pelo, via Galileo Galilei 21, 89048 Siderno RC. Iban: IT38 A076 0116 3000 0101 8434 678 (ABI 07601 CAB 16300).

