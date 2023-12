Dagli scavi di via Crosada riemerge la Trieste del passato

TRIESTE - Riemergono i resti della città di un tempo. Il medioevo, forse anche qualche traccia di romanità, si cela sotto la superficie di via di Crosada. Nelle ultime settimane si stanno portando avanti alcuni scavi - seguiti direttamente dalla Soprintendenza e dall'archeologa Giorgia Musina - che non sono passati inosservati ai molti triestini abituati a passeggiare in zona. Il passaggio sullo sterrato è stato interdetto e nell'area interessata dai lavori sono emersi pavimenti, piastrelle, ma anche resti di mura (di case o forse pezzi di quelle che un tempo componevano la cinta della città, poi fatte demolire dall'imperatrice Maria Teresa). Nuove scoperte, forse in parte già conosciute, o forse no. Sta di fatto che a farla da padrona è la grande curiosità dei residenti e dei tanti turisti che affollano le vie del centro storico in questo periodo dell'anno. Tutti a chiedersi, insomma, cosa mai ci sarà lì sotto.