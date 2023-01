Trieste nella morsa del maltempo: frane, bora a 120, chiusi i giardini pubblici

TRIESTE - Il Comune di Trieste ha chiuso i giardini pubblici a causa del maltempo. La chiusura resterà in vigore fino al miglioramento delle condizioni meteo. Il provvedimento riguarda in particolare i giardini Muzio de Tommasini, di Altura, di via Carpineto, di via Catullo, di via Mascagni, di via San Michele, di villa Cosulich, villa Engelmann, Skatepark di via Petitti di Roreto e villa Revoltella. Le condizioni avverse, con bora forte e qualche spruzzata di neve sul Carso, hanno portato anche alla sospensione del servizio del Delfino verde, oltre a decine di interventi dei vigili del fuoco che già nella giornata di ieri 22 gennaio erano stati costretti agli straordinari.

In tutto, sulle 24 ore di ieri, come descritto nella nota della centrale operativa, le chiamate filtrate dagli operatori della centrale del Nue112 e inoltrate alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Trieste sono state 69, contro le 5 inoltrate ai Vigili del fuoco di Gorizia, 14 ai Vigili del fuoco di Pordenone e 21 ai Vigili del fuoco di Udine. Per Trieste (sala operativa dei Vigili del fuoco), sul totale, 27 chiamate hanno riguardato crolli, 1 allagamenti, 5 incendi, 5 soccorsi a persona, 31 altri soccorsi. La notizia è in aggiornamento.