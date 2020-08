Dal pomeriggio allerta meteo per temporali e piogge su tutto il Fvg

Pioggia e vento in arrivo in Friuli Venezia Giulia secondo l'allerta meteo della Protezione civile regionale. Tra oggi 13 e domani 14 agosto l'avvicinamento alle Alpi di correnti atlantiche più fresche in quota determinerà sulla regione un aumento dell'instabilità atmosferica, favorito anche dalla presenza di aria calda e umida nei bassi strati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.