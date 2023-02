Porto vecchio come la Bosnia: ecco gli squat dove vivono i migranti

TRIESTE – Per respirare l’odore degli squat dove vivono i migranti della rotta balcanica non serve andare fino in Bosnia, nelle fabbriche della ex Agrokomerc di Velika Kladuša. È sufficiente scansare un nastro bianco e rosso dei vigili del fuoco, o spingere un cancello sempre aperto, ed entrare dentro ai magazzini abbandonati del Porto Vecchio. Qui, a due passi dal nuovissimo Trieste Convention Centre la vita dei dimenticati scorre come se nulla fosse. Gli squarci del muro di cinta lasciano intravedere la scena, che a guardarla bene sembra quella di un film. Esistono due mondi, a Trieste: un pianeta che vive alla luce del sole e che censura “solo” la propria indifferenza, e un altro nascosto nel vortice dell’oscurità. È parte di quella città sommersa, che non fa quasi mai notizia e che non piace a chi dice di voler combattere il degrado.

Disco Samba, è qui la festa

Nel frattempo un gruppetto di aitanti cinquantenni segue con entusiasmo la lezione mattutina di ginnastica. Carnevale è finito da poco e una partecipante intona Disco Samba, celebre medley del trio Two Man Sound. A qualche decina di metri passa una jeep dei carabinieri, mentre alcuni operai stanno lavorando dentro al centro congressi. Nessuno (o quasi) sa che i magazzini abbandonati sono diventati veri e propri rifugi, dove vivono i migranti che rimangono fuori dal sistema di accoglienza triestino. Dietro a quella rete metallica, dove immancabile compare il filo spinato che accompagna il viaggio di tutti i rifugiati del mondo, questa mattina non c’era nessuno. Due giorni fa il tetto del magazzino è stato divorato da un incendio. Per spegnerlo i vigili del fuoco hanno lavorato in maniera incessante per oltre 24 ore. L’odore nell’aria è acre, c’è puzza di bruciato dappertutto. A terra cumuli di immondizie degni di una classica bidonville. Materassi, carrelli di un qualche supermercato del centro, una moneta da cinquanta fiorini ungheresi. Plastica, vetro, resti di cibo, ma anche sacchi a pelo, coperte, un pupazzetto di peluche. Un lenzuolo bianco è appeso ad una porta. Sul muro interno del magazzino qualcuno ha scritto “nessuno è perfetto”.

Chi vive ai margini conosce tutte le vie di fuga

Le persone che vivevano qui dentro fino a due giorni fa sono fuggite, andate chissà dove. Forse hanno già trovato un altro posto dove stare. Al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco qualsiasi presenza umana era già svanita nel nulla. Chi vive ai margini di questa città borghese conosce molte vie di fuga, molte di più di chi è convinto di sapere. La vita dei dimenticati viene mal sopportata o ignorata, nel migliore dei casi, da chi comanda. Se non ci sono posti in accoglienza, i migranti vengono qui. Fino a prima dell’incendio c’era anche un tetto sulla loro testa. Oggi ci sono i resti. Ma quel magazzino non è l’unico posto dove si rifugiano i migranti o, in generale, chi non ha un posto dove andare. Tutti i magazzini abbandonati mostrano tracce di bivacchi. Molti vestiti, ma anche piatti, posate, di nuovo coperte e di nuovo quel silenzio che accompagna il fenomeno della rotta balcanica da anni. Nei magazzini sono state scavate anche delle buche nel pavimento, dove gettare l’immondizia. Ci sono scritte dappertutto, come in un paradiso per giovani writers. Le parole sono in italiano, a volte il richiamo è al Kosovo. Ma in generale, tutto ciò non interessa quasi a nessuno.

La "protesta" della scorsa settimana

La scorsa settimana una cinquantina di richiedenti asilo ospiti nella struttura dell’ostello scout di Campo Sacro si sono presentati davanti alla prefettura. Nella struttura sono tanti, troppi. La procedura per le presentazioni negli uffici è pachidermica. Il cambio al vertice del Viminale, con il nuovo governo, non sembra aver dato frutti. Ogni esecutivo dice di voler risolvere la questione. Oggi l’idea è quella dell’hot spot, quindi tutti contenti nell’aspettare che le cose cambino. Nel frattempo, i comunicati dei sindacati di polizia hanno smesso di arrivare. Così, nella scintillante Trieste tanti profughi trovano rifugio qui, nei magazzini del vecchio scalo triestino. A due passi dall’indifferenza di una città storicamente borghese (talmente impegnata negli esercizi di ginnastica dolce da non rendersi conto dell’abbandono e del degrado in cui versano le anime dei dimenticati), ogni giorno va in scena la stessa storia. Da mesi. [continua]