Approda a Trieste Msc Fantasia: in arrivo 85mila turisti nel 2022

Arrivata oggi a Trieste per la prima volta Msc Fantasia della flotta di MSC Crociere, che avrà nel capoluogo giuliano il suo homeport e farà tappa in città ogni sabato fino a novembre. L'arrivo della nave inaugura la stagione estiva della Compagnia nello scalo giuliano, dove MSC opererà nel 2022 effettuando 27 scali e movimentando complessivamente circa 85 mila turisti.

Msc Fantasia con una stazza lorda di 138mila tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un’altezza di 67 metri, in grado di accogliere circa 4.000 passeggeri che potranno godere delle numerose escursioni previste in città e nei dintorni.

Lo scalo di Trieste si conferma così un porto centrale nella strategia di MSC Crociere, terzo brand crocieristico al mondo nonché leader in Europa, Sudamerica, Sudafrica e Paesi del Golfo. La destinazione di Trieste è poi molto gradita ai passeggeri, che potranno scendere autonomamente a terra grazie alle escursioni libere introdotte dalla Compagnia a partire dallo scorso 1° aprile.

Insieme a Trieste, MSC Crociere ha poi riconfermato le partenze dal porto di Monfalcone dove, per tutta la stagione estiva, MSC Musica farà homeport movimentando complessivamente 75 mila crocieristi in 29 scali.

Nel complesso dunque, l’intera Regione del Friuli Venezia Giulia potrà contare sull’arrivo di oltre 160 mila turisti grazie a 56 scali totali, con un importante ritorno a livello economico non solo per le attività attive nel settore turistico, ma anche per tutte quelle realtà che si occuperanno dei rifornimenti di generi alimentari e non solo di cui avranno bisogno le navi per tutta la stagione.