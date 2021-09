Trieste Next compie 10 anni, il festival della ricerca scientifica invade piazza Unità

Una tre giorni densissima di appuntamenti accomunati dal tema della sostenibilità ambientale. La decima edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica, è stata inaugurata nella mattinata di oggi 24 settembre in piazza Unità. Il consueto taglio del nastro è stato effettuato alla presenza dell'assessore all'Educazione del Comune di Trieste Angela Brandi, del rettore dell'Università degli Studi del capoluogo giuliano e del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. "Il benessere e la sostenibilità sono obiettivi che riguardano non solo l'ambiente ma anche l'economia e lo sviluppo sociale e vanno perseguiti attraverso la scienza con un coinvolgimento personale che vede nella divulgazione un passaggio fondamentale perché l'impegno sia

condiviso".

Tra le decine di eventi in programma e consultabili direttamente sul sito di Trieste Next, va segnalata la presenza dello storico e giornalista Paolo Mieli, dell'astronauta Luca Parmitano, della biologa Elena Cattaneo, della scrittrice Michela Murgia, di Giovanni Albano, direttore della Terapia Intensiva Humanitas e Castelli di Bergamo e di Maria-Pau Ginebra, direttrice dell'Icrea Cmem Università di Barcelona.