Trieste batte il Friuli, sui barattoli di Nutella la magia di piazza Unità

La “limited edition” dell'autunno 2021 riporterà sui barattoli di Nutella i panorami mozzafiato della baia di Sistiana e una spettacolare foto dal mare di piazza Unità a Trieste. A deciderlo sono stati tutti i golosi del Friuli Venezia Giulia, che in una competizione online hanno decretato i vincitori. A capitolare rispetto alle due città di mare, nel duello finale sono state per il Friuli il Fontanone di Goriuda, la spettacolare cascata in val Raccolana nel comune di Chiusaforte, e l'imponente città fortezza patrimonio dell'Unesco Palmanova.

Ti amo Italia

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’Italia intera torna dunque protagonista della limited edition di Nutella “Ti Amo Italia”. Stavolta, però, sono stati direttamente i consumatori a decretare quale luogo del cuore fosse raffigurato sui barattoli. Una valanga i voti ricevuti, oltre 2 milioni in tutto lo Stivale.

L'appello lanciato da Nutella, ha infatti visto una straordinaria partecipazione da parte di tutti gli appassionati che hanno candidato complessivamente 1.600 meraviglie d'Italia. Da qui è partita la “scrematura” che ha portato ai duelli finali in cui si sono contesi la vittoria 84 luoghi, selezionati in collaborazione con l'Agenzia nazionale del turismo. A decidere le location, infine, gli stessi “nutellofili” che hanno scelto 42 vasetti, due per regione.

I barattoli del Fvg

A guardare le percentuali dei voti raccolti in regione, le due località scelte hanno battuto le concorrenti non di poco. Se, infatti, la baia di Sistiana è stata scelta dal 64% dei votanti, contro il 36 che ha votato per il Fontanone di Goriuda, Trieste ha primeggiato con addirittura il 72% dei voti, contro un 28% che ha cliccato per scegliere Palmanova. È così che il Friuli Venezia Giulia, da ottobre prossimo, affonderà il proprio cucchiaino nei barattoli raffiguranti Trieste e Sistiana.