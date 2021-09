Da Trieste a Palermo in 10 giorni: la corsa del poliziotto - maratoneta Elvis per ricordare i colleghi caduti

Un giro d'Italia per ricordare i colleghi poliziotti che hanno sacrificato la vita al servizio del paese. Partirà da Treste per ricordare Perluigi Rotta e Matteo Demenego

Un giro d'Italia in 10 giorni per ricordare i colleghi poliziotti che hanno sacrificato la vita nell'adempimento del proprio dovere: è l'impresa che un poliziotto della Questura di Belluno compirà dall'1 al 11 settembre. Si tratta di Elvis secco, che oltre ad essere un agente di Polizia è anche un un ultramaratoneta, un atleta in costante allenamento. Partirà oggi da Trieste, in ricordo di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due giovani poliziotti uccisi nel 2019, e giungerà a Palermo nei luoghi delle stragi mafiose, per non dimenticare i poliziotti morti al servizio del Paese.