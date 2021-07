Cantiere di canal grande al palo da mesi, Futura critica la giunta: "Ci diano una data"

“Se il momento è magico allora ci indichino quando i lavori potranno partire". Futura non le manda a dire e “spara” nuovamente sull’assessore ai Lavori pubblici, Elisa Lodi, e sul sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in merito al cantiere, fermo da tempo, del canal grande. “I lavori sarebbero dovuti partire a febbraio – così l’ingegner Francesco Cervesi – mentre ad oggi qui non si capisce niente e di operai non se ne vedono. Non si sa se i lavori vanno avanti, se avranno una data di fine, mentre dall’altro lato i costi giornalieri del cantiere continuano a correre”.L’appalto prevede lavori per circa 400 mila euro e lo svuotamento di una parte del canal grande, con il rifacimento della volta del ponte (che necessita di un importante restauro).

“Trieste non può permettersi di subire la burocrazia – ha dichiarato Bandelli – ma deve saperla governare meglio di quanto non stia facendo l'attuale giunta. Questa amministrazione cerca continuamente i colpi di scena, annunciando ogni giorno una cosa nuova. Sulla tratta del tram è tre settimane che non si vedono operai. Sono pronto a scommettere che anche questo cantiere non partirà e resterà fermo per mesi. Qui sembra di assistere allo spot de 'chi ga sugà el canal'”. Per Cervesi le criticità sul canale sono di natura economica, igienico-sanitarie e di sicurezza. “Il cantiere doveva partire a febbraio ma oggi è tutto fermo. Ci chiediamo veramente cosa sta succedendo e sarebbe bello se il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici ci potessero spiegare cosa c’è che non va e, soprattutto, se potessero indicarci una data. Non possiamo permetterci un altro tram di Opicina, la nostra città merita molto di più”.