Ore 11: Il flusso continua. A quest'ora i manifestanti sono circa un migliaio. I flussi sono in aumento.

Alle 11 la situazione vede circa un migliaio di manifestanti. Presenti anche altre categorie di lavoratori. Atteso alle 15 Enrico Montesano. Continua l'afflusso di persone. La notizia è in costante aggiornamento

Protesta No Green Pass, è il day 2: un migliaio in porto, flusso in aumento (LIVE)