Caos Green Pass, iniziato lo sciopero in porto, in migliaia al varco 4 (LIVE)

Ore 9:20: Continuano ad arrivare persone davanti al varco 4 del porto di Trieste. I manifestanti, al momento, sono tra i 2000 e i 3000.

Ore 8.00: I manifestanti, secondo le stime della Digos, sono circa un migliaio. Sul posto anche i Carabinieri e la Guardia di finanza.



Ore 6:30: Lo sciopero del Coordinamento dei lavoratori portuali è iniziato. Davanti al varco 4 dello scalo di Trieste poco prima delle 7 la situazione vede circa un centinaio di portuali triestini e circa 150 cittadini. Al momento, come confermato dalle notizie di ieri sera, le persone intenzionate a recarsi sul posto di lavoro verrebbero lasciate entrare senza apparenti problemi. Sul posto non ci sono le forze dell'ordine. La notizia è in aggiornamento.