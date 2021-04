Porto: la piattaforma logistica è la miglior opera infrastrutturale del 2020

La piattaforma logistica del Porto di Trieste è stata proclamata la miglior opera in calcestruzzo armato precompresso del 2020 da parte dell’AICAP, l’Associazione Italiana del Calcestruzzo Armato e Precompresso. La piattaforma è stata progettata dallo studio Alpe e realizzata dalla ICOP di Basiliano. L’Aicap è l’associazione italiana più importante del settore e l’attestato di miglior Opera Infrastrutturale Aicap 2020 è stato assegnato nell’ambito dell’ultimo congresso biennale “Italia Concrete Days 2020”. Un premio assegnato in virtù dell’importanza, della dimensione dell’opera eseguita e dell’utilizzo innovativo delle tecniche di precompressione dei calcestruzzi e isolamento sismico.

La struttura è stata appena completata nel Porto di Trieste, si estende per circa 12 ettari e ospiterà una banchina di attracco per navi Ro-Ro e trasporto container, le zone di parcheggio rimorchi e deposito container, nonché tutta la logistica per il trasporto stradale e ferroviario. Tra le altre opere in gara anche il nuovo ponte sul Tagliamento, anch’esso realizzato da un’impresa del territorio, la Rizzani De Eccher, il nuovo ponte S. Giorgio di Genova, quello realizzato in sostituzione del “Morandi”, e altri due grandi ponti strallati.

La Piattaforma logistica nel Porto di Trieste è stata in gran parte progettata in regione dalla società di ingegneria Alpe Progetti di Udine, mentre lo Studio Altieri di Thiene ha curato la progettazione generale. L’esecuzione dei lavori è stata realizzata dall’impresa I.CO.P. Spa Società Benefit di Basiliano (UD).