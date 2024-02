Trieste preda dei ladri, colpo da 20mila euro a San Vito, in città cresce la paura

TRIESTE - Cresce la paura in città per i furti e in particolare quelli all'interno di abitazioni. Dopo i colpi messi a segno in vai Filzi, quelli in comune di Duino Aurisina e le truffe telefoniche a Muggia e dintorni, nella serata di ieri ignoti si sono introdotti in una casa di via Carpaccio, nel rione di San Vito, trafugando un bottino, tra contanti (1000 euro), gioielli, orologi e oggetti preziosi, del valore complessivo di circa 20mila euro. Secondo quanto si apprende, è possibile che i ladri (al momento non si conosce il numero di soggetti autori del furto) si siano introdotti in casa dal balcone. Sui fatti indagano i carabinieri della stazione di Guardiella. Il furto di ieri sera è solo l'ultimo di una lunga lista che vede il capoluogo del Friuli Venezia Giulia come meta molto ambita da parte dei ladri. La conferma dell'aumento dei casi è stata data di recente, ai microfoni di Telequattro, dal questore di Trieste, Pietro Ostuni.