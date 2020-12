Cielo sereno: le previsioni per lunedì 14 dicembre

Cielo sereno

Lunedì 14 dicembre, secondo le previsioni Osmer, di primo mattino cielo in prevalenza sereno. In giornata cielo poco nuvoloso per la presenza di velature a partire da ovest.

Cielo nuvoloso

Martedì 15 dicembre, cielo in prevalenza nuvoloso.

Cielo coperto

Mercoledì 16 dicembre, sulla zona montana variabile. Su pianura e costa da nuvoloso a coperto. Nelle ore notturne possibile formazione di foschie in pianura e a fondovalle. Sulla costa orientale e sul Carso possibili pioviggine o deboli piogge.