Trieste prima in Italia e decima nel mondo per sicurezza secondo il sito Numbeo

Trieste è la città più sicura d'Italia e la decima in tutto il mondo, almeno secondo Numbeo.com, il più grande database al mondo di informazioni su città e nazioni, fornite direttamente dagli utenti. In particolare, Trieste si colloca tra Monaco di Baviera e Irvine in California. Molti i fattori su cui gli utilizzatori del sito si basano per stabilire il grado di sicurezza, tra questi il livello di criminalità, la paura delle effrazioni in casa e la paura di essere aggrediti per razzismo o intolleranza rispetto al credo religioso. Tutti valori molto bassi in questi frangenti, mentre la paura della corruzione o concussione, del vandalismo e della droga hanno livelli più alti rispetto alle altre variabili (nello specifico 26, 27 e 24 punti su 100). Unico dato stonato, l'incremento della criminalità negli ultimi anni (quasi 50 punti).