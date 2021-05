Grafica aggiornata e più contenuti, il nuovo sito di TriestePrima è online

Da oggi 13 maggio la versione del sito è completamente nuova. Notizie dal locale e dall'Italia, il tutto in una vesta grafica aggiornata

Una modifica importante dal punto di vista grafico e un cambio significativo anche nella fruibilità delle notizie, non solo da Trieste. Dalla mattinata di oggi 13 maggio è online il nuovo sito di TriestePrima, con una veste completamente nuova e realizzata per dare ancora maggior risalto ai contenuti che da oltre 10 anni pubblichiamo. Un modo per tenere aggiornata la numerosa comunità di lettori che ogni giorno seguono il primo quotidiano online nato a Trieste. Buona lettura.