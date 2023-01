Trieste è prima in Italia per la gestione dei fondi Pnrr

Il Comune di Trieste è primo in Italia per impiego e valorizzazione dei fondi del Pnrr: lo rivela uno studio dell'Università di Bari Aldo Moro, comparso sui giornali nazionali, a cura del professor Gianfranco Viesti e commissionato dalla Fondazione Con il Sud. Si tratta del rapporto "In quali Comuni italiani la realizzazione delle opere del PNRR incontrerà le maggiori difficoltà?", che evidenzia le azioni da realizzare per valorizzare i fondi del Pnrr, le difficoltà riscontrate, l'azione di sostegno, la formazione e le assunzioni. Trieste guida la classifica assieme a Trento, anche in base alle scelte fatte e programmate in tempi non sospetti dalla Direzione Generale del Comune di Trieste, con il direttore generale Fabio Lorenzut, predisponendo anche uno specifico e accurato corso di alta formazione in materia con l'Università degli Studi di Trieste.

“Anche questo risultato fa sicuramente piacere, come i tanti riconoscimenti che stiamo ottenendo su diversi fronti. Faccio i complimenti - ha detto il sindaco Roberto Dipiazza - a tutti i dirigenti, ai RUP, ai dipendenti impegnati anche sul fronte della programmazione Pnrr per gestire e concretizzare al meglio tutte le complesse procedure e ringrazio in particolare il Direttore Generale Fabio Lorenzut per le scelte organizzative adottate. Il Pnrr è un’opportunità strategica per ammodernare il nostro Paese ed il Comune di Trieste sta facendo, bene, il suo dovere”.

“La capacità di una amministrazione di realizzare i progetti a favore della cittadinanza dipende da molti fattori ed in primis dalla qualità del personale che abbiamo -ha aggiunto l’assessore Evererst Bertoli-. Questa classifica è l’ennesima dimostrazione, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che ci riempie di orgoglio e conferma la bontà delle scelte politiche e amministrative che la Giunta Dipiazza con questa maggioranza sta portando avanti e che soprattutto, per quanto riguarda gli importantissimi fondi Pnrr ed il target non solo temporali, ma di lunga visione strategica per continuare a migliorare in termini generali la qualità della vita dei nostri concittadini”. Lo studio è disponibile su www.fondazioneconilsud.it.