Bus, traghetti e bike sharing in un'unica app: a Trieste scatta la rivoluzione

TRIESTE - Arriva Italia - tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma presente in FVG tramite Arriva Udine e Trieste Trasporti – ha attivato nella città di Trieste Glimble, la app per organizzare i propri viaggi sul territorio cittadino utilizzando autobus, traghetti e bici tutto da un’unica applicazione. Trieste è la prima città in Italia a usare la piattaforma di Maas (Mobility as a Service) già utilizzata dal Gruppo Arriva nei Paesi Bassi. L’app è stata sviluppata in collaborazione con Moovit.

L'applicazione per tutto

La nuova app, scaricabile da Google Play e App Store, permette di vedere i percorsi e di acquistare i biglietti per gli autobus e le imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico locale di Tpl Fvg, di localizzare le ciclostazioni del servizio di bike sharing del Comune di Trieste e di accedere al sistema di prenotazioni per “Notturno”, il servizio di autobus a chiamata attivo ogni mercoledì, venerdì e sabato dalle 22 alle 4. L’esperienza dell’app è totalmente personalizzabile, potendo aggiungere o togliere i vari mezzi di trasporto che si vogliono utilizzare.

Le parole di Arriva

“Siamo felici di aver portato a Trieste questa innovazione del Gruppo Arriva che, dopo una sperimentazione che ha dato ottimi risultati nei Paesi Bassi, con più di 300 mila download in due anni, stiamo estendendo nel resto d’Europa” - afferma Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia. “L’idea alla base di glimble è di facilitare l’accesso da parte degli utenti al trasporto pubblico locale, guardandolo non come una serie di servizi separati, ma come un’unica rete che grazie a una varietà di mezzi disponibili riesce a soddisfare tutte le esigenze dei cittadini. Grazie a glimble, tutte le diverse modalità di trasporto pubblico sono accessibili tramite un’unica app, migliorando la capillarità del servizio e incentivandone l’uso con positive ricadute sia in termini economici sia di sostenibilità ecologica”.

Accompagnare la trasformazione

“Trieste si è negli ultimi anni trasformata: sono cresciuti i flussi turistici ed è cresciuto il numero di persone, anche straniere, che sono a Trieste per lavoro o studio - afferma Maurizio Marzi Wildauer, presidente di Trieste Trasporti - "e accompagnare questa trasformazione è ciò che Trieste Trasporti fa qui da sempre, forte di una partnership solida e lungimirante fra l’amministrazione comunale e Arriva Italia. Glimble è uno dei risultati di questo lavoro, di questi investimenti quotidiani su tecnologie e persone: insieme con il servizio a chiamata notturno o i dispositivi contactless su tutta la flotta, anche questa applicazione mostra concretamente come l’innovazione digitale possa mettersi al servizio delle persone”. Glimble è accessibile anche alle persone diversamente abili. Sono infatti incorporate funzioni come modalità di lettura dello schermo per gli ipovedenti, talkback e voce fuori campo.