Lesioni, rapine e violenza sessuale: perché la sicurezza fa precipitare Trieste

TRIESTE - Il novantunesimo posto in classifica per quanto riguarda l'indicatore giustizia e sicurezza è il risultato peggiore che emerge dall'analisi pubblicata da Il Sole 24Ore e relativa alla qualità della vita nei capoluoghi di provincia. Un dato che in un certo senso era stato anticipato dal ranking diffuso da Italia Oggi nelle scorse settimane e che confermava, ove ci fossero dei dubbi, la situazione non particolarmente rosea dal punto di vista della sicurezza. Gli amministratori e le istituzioni cercheranno di correre ai ripari, sottolineando l'elevato numero di denunce a giustificare il pessimo risultato che la provincia da qualche anno porta al tavolo nazionale. Sì, perché l'oasi felice ai confini dell'Impero non è più quella di un tempo. Ma andiamo con ordine e diamo un'occhiata ai singoli indicatori, tentando di spiegare qual è la situazione complessiva.

Furti, rapine, estorsioni e droga

L'indice di criminalità scrive 89. Su 107 province ecco che Trieste si piazza, per numero di delitti denunciati, al pari di Foggia. La media delle denunce è di 3.307, mentre nella provincia più piccola d'Italia il valore medio è pari ad oltre 3.900. Il numero di denunce complessivo è di poco inferiore a 9.000. Il dato peggiore è quello relativo all'indice di litigiosità (105esima posizione in classifica), ma va molto male anche con i furti in destrezza (102), le rapine in pubblica via (93) e le estorsioni (98, frutto di 60 denunce). Un discorso a parte lo merita poi l'indicatore che spiega la produzione, l'utilizzo e lo spaccio di droga a Trieste e dintorni: qui siamo ottantanovesimi. I dati pubblicati da Il Sole 24Ore provengono da diverse fonti, ma per quanto riguarda la sicurezza e la giustizia, molti di essi sono presi direttamente dal Viminale.

Lesioni dolose al primo posto

Nei singoli reati, la provincia di Trieste possiede i seguenti dati: la violenza sessuale (con 43 denunce, 18,9 ogni 100 mila abitanti) e lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (15 le denunce) conducono il capoluogo regionale al terzo posto nazionale. Le lesioni dolose consegnano il primato italiano con oltre 420 denunce. Salgono anche le percosse (sesto posto) in virtù di 94 denunce. Le rapine in abitazione fissano la provincia al terzo posto, mentre sul fronte traffico di stupefacenti la piazza di spaccio giuliana si posiziona al venticinquesimo posto. Caso a parte poi è rappresentato dalle truffe o frodi informatiche: per questo tipo di reati Trieste e provincia concludono il 2023 in sesta posizione, con 617 denunce ogni 100 mila abitanti.

La spiegazione del Sole

"L’indagine della qualità della vita - scrive Il Sole -, pubblicata sempre alla fine dell’anno in corso, prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti. Alcuni parametri, però, sono aggiornati al 2023 (a metà anno, se non addirittura a novembre) con l’obiettivo di tenere conto degli effetti degli eventi e dei cambiamenti che hanno scandito l’anno in corso. In alcuni ambiti, infatti, le performance dell’anno scorso sarebbero risultate superate dai fatti e avrebbero restituito una fotografia ormai invecchiata rispetto all’attualità. Così, nell’indagine di quest’anno si contano 46 parametri aggiornati al 2022 e ben 36 al 2023".