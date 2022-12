Qualità della vita, Trieste scivola al settimo posto, perse sei posizioni in un anno

TRIESTE - Trieste scivola al settimo posto e perde il primato della tradizionale classifica de Il Sole 24Ore. La graduatoria pubblicata nella giornata di oggi 12 dicembre regala il primo posto in classifica a Bologna, con Bolzano e Firenze a ruota. Negli ultimi 32 anni Trieste aveva conquistato tre volte l'oro, una l'argento e due volte il bronzo. Oggi il capoluogo del Friuli Venezia Giulia rimane fuori dal podio e perde ben sei posizioni rispetto al 2021. Il trend in regione è quello di un peggioramento generale, tranne nell'Isontino. Udine è dodicesima (era nona un anno fa), Pordenone era settima e si ritrova al ventiseiesimo posto, mentre l'unica città che tiene è Gorizia, che migliora la sua ventitreesima posizione del 2021 ed è diciannovesima.

I dati positivi e quelli negativi

Nel dettaglio, Trieste è prima nella sezione dedicata al saldo migratorio totale, vale a dire la differenza tra iscritti e cancellati in anagrafe, ogni mille abitanti. Il peggioramento è evidente nelle categorie ricchezza e consumi, e ambiente e servizi dove, rispettivamente, la città è quarantacinquesima e trentadueesima. Se nel primo caso Trieste perde 14 posizioni, nel secondo caso invece sono 28, passando dal quarto posto del 2021 al trentaduesimo. Tengono la cultura e il tempo libero (seconda, perde una posizione). Il comune giuliano si riscatta e scala ventiquattro posizioni (ora è settantatreesimo) per quanto riguarda la giustizia e sicurezza, e dieci relativamente alla categoria demografia e società.

Questione sicurezza, aumentano le denunce

Il prezzo delle case al metro quadrato subisce un aumento del cinque per cento (dato che da più angolazioni racconta del principio di bolla immobiliare creatasi nell'ultimo periodo e che secondo diversi addetti ai lavori potrebbe crescere ulteriormente). Rimane il primato poi per il numero di denunce per violenza sessuale, mentre non si arresta il fenomeno legato agli stupefacenti: in questo caso Trieste è quarta in Italia, con circa 85 denunce ogni 100 mila abitanti; anche nelle truffe e frodi informatiche il capoluogo regionale si contraddistingue. Qui sono quasi 700 le denunce presentate ogni 100 mila abitanti. Sulla questione della sicurezza Trieste vede un cambiamento negativo in quasi ogni sezione, tranne i furti con destrezza e negli esercizi commerciali, e le denunce presentate per usura, che invece fanno notare un miglioramento.

Riciclaggio e tentati omicidi

Preoccupante risulta essere invece il fenomeno delle denunce presentate per riciclaggio e impiego di denaro, con Trieste che raddoppia (ogni 100 mila abitanti) il dato e passa dal sessantaquattresimo al diciottesimo posto. Anche nell'associazione a delinquere si raddoppia il dato del 2021, mentre spicca il dato per i tentati omicidi (l'ultimo nel rione di Ponziana, venerdì scorso), che porta la città al primo posto in classifica nazionale. Il dato peggiore la città lo conquista negli under 40 impiegati in amministrazioni pubbliche. In questo caso Trieste è centoseiesima, dato che certifica la penultima posizione a livello nazionale.