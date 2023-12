Qualità della vita, crollano sicurezza, ambiente e sociale: Trieste è dodicesima

TRIESTE - La provincia giuliana scivola al dodicesimo posto nella classifica della qualità della vita pubblicata da Il Sole 24Ore. Rispetto all'anno scorso il capoluogo regionale perde cinque posizioni e conferma, come avvenuto per il ranking diffuso recentemente da Italia Oggi, il trend negativo della città. A tenere botta - nell'anno in cui a livello nazionale trionfa Udine, primo oro della sua storia - sono gli indicatori relativi a ricchezza e consumi (che guadagna undici posizioni, posizionandosi trentaquattresima) e cultura e tempo libero (primi). Se la categoria affari e lavoro rimane stabile (al secondo posto), precipitano invece giustizia e sicurezza (novantunesimi), demografia e società (quarantatreesimi, perdiamo 23 posizioni) e ambiente e servizi (dove la provincia perde ben 25 posizioni, posizionandosi al cinquantasettesimo posto).

Alcuni dati positivi, alcuni negativi

Tra i risultati positivi e quelli negativi, nel dettaglio vediamo che Trieste è prima in Italia per offerta museale e per indice di lettura; bene, in questa categoria, anche palestre, piscine e e stabilimenti termali, come pure i servizi di centri per il benessere fisico e l'indice di sportività. La provincia mette in fila una lista di seconde posizioni in start up innovative, nuove iscrizioni di imprese, numero di imprese straniere, tempo medio di vendita del residenziale, mentre siamo terzi per la formazione continua. In attesa dell'analisi sulla giustizia e sicurezza e su demografia e società, un dato negativo proviene per il numero di attività che chiudono (centesimi). Ultimi, infine, per quanto riguarda la presenza di amministratori comunali sotto i 40 anni. [continua in giornata]