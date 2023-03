Da San Giacomo a Roian, ecco quanto costa comprare casa a Trieste

TRIESTE - Tutti pazzi per gli immobili del Borgo Teresiano. I dati sulle case triestine parlano di cifre importanti e di prezzi ormai "fuori controllo". A elencare prezzi, zone e tipologie di richieste è Mercato-Immobiliare.info, portale dedicato che ha fotografato la situazione del mese di marzo. Per quanto riguarda i prezzi medi a metro quadro si va dai 2.850 euro per Barcola ai 1750 del rione di San Giacomo. In mezzo spiccano i 2800 di Cavana e i 2700 di Città vecchia e Borgo Teresiano, fino ai 2200 di Gretta. Secondo link specializzati, "i prezzi ricavati dagli annunci registrano incrementi notevoli su diverse tipologie immobiliari rispetto agli ultimi mesi, con particolari rialzi per abitazioni indipendenti o semindipendenti. Ulteriore flessione, invece, per locali commerciali" che perdono oltre cinque punti percentuale rispetto alla fine dell'anno appena passato.

Tutto un bed and breakfast

Una mappa che altro non è se non la conferma che il centro città è sempre più per chi ha soldi, mentre alcune zone di Trieste (come ad esempio San Giovanni o Valmaura), neanche vengono inserite nell'elenco. Nell'area del cosiddetto centro storico ormai vivere assomiglia sempre di più ad una sorta di riserva indiana. La gentrificazione è in atto, e non riguarda solo i residenti, bensì anche chi, come gli studenti fuori sede, cerca una stanza. Una delle zone più frequentate dagli stessi studenti in termini di affitti è viale D'Annunzio, e non più il centro storico. Una tendenza, che va di pari passo con quella che vuole Trieste essere mercato molto appetibile per turisti stranieri, o chi è in cerca di seconde case. Portafoglio pieno e disponibilità inaccessibili a molti, chi compra una casa nel capoluogo giuliano lo fa perché se ne innamora. Ma molto spesso, lo fa a livello di investimento. "Ormai è tutto un bed and breakfast" ci ha detto uno studente universitario che abbiamo intervistato durante la nostra inchiesta sulla casa.