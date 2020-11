Sarà un San Giusto nuvoloso e con possibili foschie, il meteo per domani

Nella giornata in cui a Trieste si festeggia il santo patrono, l'Osmer prevede cielo nuvoloso su tutto il Friuli Venezia Giulia e possibili foschie o nebbie, specie sulla bassa pianura.

Mercoledì 4 novembre

Sulla zona montana da nuvoloso a coperto con la possibilità di qualche locale debole pioggia, più probabile sulle Giulie e Tarvisiano; su pianura e costa nuvoloso con possibili nebbie di notte e al mattino. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, in serata sulla costa anche sostenuta.

Giovedì 5 novembre

Infine, per giovedì avremo al mattino ancora cielo in prevalenza nuvoloso, dal pomeriggio invece variabilità con schiarite sempre più ampie. Soffierà Bora moderata in pianura, a tratti sostenuta sulla costa.