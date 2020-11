Manifesto shock sulla sanità: Son Giusto si "scaglia" contro Asugi

Il paziente è sdraiato sul lettino e si rivolge al medico: "Dottore ho un infarto, il cancro e una peritonite". Il dottore chiede all'infermiera di fissare un appuntamento e l'operatrice sanitaria risponde "il 15 settembre 2022, le va bene alle 8:15?". Il manifesto shock è firmato dal collettivo Son Giusto (sodalizio vicino agli ambienti dell'estrema destra triestina ndr) ed è apparso nei giorni scorsi su uno degli spazi che il Comune riserva alle affissioni in diversi punti della città. Il cartellone lancia un messaggio duro nei confronti del servizio e, nel dettaglio, in merito alle tempistiche delle strutture sanitarie triestine.

Il manifesto

Un manifesto che non è sfuggito ad un collega di Telequattro che ha fotografato il cartellone, pubblicando un post sul suo profilo facebook. Dopo essersi scagliati contro la situazione relativa alla Rotta balcanica e all'arrivo a Trieste dei gruppi di migranti (con tanto di critiche pesanti nei confronti di Ics e la Caritas Diocesana ndr), ecco che Son Giusto - con tanto di richiamo al follow dei propri canali social - alza l'asticella e mette nel "mirino" l'Azienda Sanitaria.

Elezioni in vista?

L'operazione "Asugi" potrebbe rappresentare nient'altro che l'ennesimo passo in direzione della prossima tornata elettorale, in programma nel 2021. Tuttavia, per il momento non è dato sapere se Son Giusto presenterà una propria lista di candidati alle prossime amministrative, o dove potrebbero finire le eventuali preferenze accordate (se travasate in un'alleanza di centrodestra oppure no): quello che si può ipotizzare dopo la comparsa dei manifesti, è che nei prossimi giorni Asugi (già informata della presenza ndr) potrebbe decidere di far sentire la propria voce.