La comunità albanese condanna la sparatoria: "Fatti che non devono ripetersi mai più"

"Tutta la comunità albanese di Trieste si stringe attorno alla comunità di Trieste, ai suoi cittadini e ai suoi commercianti e ringrazia tutte le forze dell’ordine e il servizio sanitario. Condanna i fatti gravissimi accaduti questa mattina in Via Carducci, nella speranza che venga fatta giustizia e che una volta individuati tutti i colpevoli, vengano prese misure adeguate di sicurezza e rimpatrio affinché situazioni di questa inaudita gravità non si ripetano mai più e che l’integrazione sia un indicatore concreto di cittadinanza democratica". Le parole sono quelle che l'associazione italo-albanese "Camminiamo insieme" del capoluogo regionale ha voluto rivolgere alla città in merito alla sparatoria tra due bande di operai kosovari avvenuta ieri 4 settembre in via Carducci.