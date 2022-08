Città a misura di sport: Trieste sul podio

Trieste si posiziona al terzo posto complessivo nell'annuale classifica stilata da PtsClas per il Sole 24 ore che dà conto dell’indice di sportività delle province italiane. Il capoluogo giuliano condivide il podio con Trento, che si piazza al primo posto e Bolzano al secondo. La graduatoria 2022 vede in Friuli Venezia Giulia, Udine all'11esimo posto, seguita da Pordenone al 46esimo e Gorizia al 66esimo.

Andando a guardare i vari indicatori, Trieste è prima per il numero di atleti tesserati Coni, nello sport indoor e negli sport acquatici. Bene il basket (secondo posto), nella media calcio dilettanti (15esima) e professionisti (28esima) e male il volley (57esima). Con Sport e Turismo - Natura guadagna il dodicesimo posto, mentre per Sport e bambini finisce al 63esimo posto. Top ten ancora per sport al femminile (seconda), per le imprese e le fiere dello sport (ottava), il numero di tecnici e ufficiali di gari (seconda), Attrattività eventi nazionali e internazionali (nona), atletica (quinta) e nuoto (quinta). Meno bene tennis (26esima), ciclismo (51esima) e sport outdoor (42).