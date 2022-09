Gambero Rosso, buffet da Clai miglior street food del Friuli Venezia Giulia

TRIESTE - Il buffet da Clai di via Foscolo è il miglior street food del Friuli Venezia Giulia. A certificarlo è stato il Gambero Rosso, in occasione della presentazione della celebre guida per il 2023. Un riconoscimento prestigioso che il titolare, Massimiliano Clai, ha voluto annunciare sui social. "Ringrazio i miei genitori che ci hanno trasmesso la passione per questo lavoro e tutti voi 'claindestini'". Il buffet di via Foscolo è particolarmente conosciuto a Trieste per la qualità e l'atmosfera che si respira al suo interno ed ora, grazie al premio, avrà la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più ampio. La famiglia ha voluto fare uno scherzo ai propri clienti, chiamati ironicamente "claindestini", affiggendo un cartello dove venivano annunciati due giorni di lavoro. Una bugia a fin di bene, quella messa in atto dallo storico buffet.