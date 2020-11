Trieste sul podio delle città più bike-friendly d'Italia

C' è anche Trieste sul podio della classifica delle città italiane più bike-friendly dell'autunno 2020. La graduatoria è stata stilata da Bikester.it, leader europeo per la vendita online di biciclette e attrezzatura per il ciclismo, che ha analizzato quali sono le città italiane che hanno più chilometri di strada per ciclisti in rapporto alla popolazione.

La classifica nasce dall'esigenza "di raccontare il nostro Paese sulla base degli spostamenti cittadini in bicicletta divenuti oramai indispensabili ai tempi dell’attuale pandemia", si legge nella nota stampa. Nel corso della pandemia muoversi in bici ha un triplice valore positivo: significa evitare i mezzi pubblici e quindi assembramenti; riuscire a percorrere anche ampie distanze all’interno del contesto urbano ma in un tempo relativamente ragionevole; ed anche effettuare una qualche forma di attività fisica tra le poche consentite secondo le norme vigenti nazionali o locali.

Top 10

Sul gradino più alto del podio c’è Bolzano che ha quasi due chilometri e mezzo di strada per abitante, con un distacco enorme dalla seconda piazza, ossia Aosta con 1,6 chilometri; Trieste e Trento appaiate al terzo e quarto posto, fino ad arrivare a Milano che chiude la top 5 con 1,2 chilometri, cui segue in sesta posizione la vicina Bergamo con poco meno di 1 chilometro. A seguire 3 città venete: Vicenza, Verona e Venezia e poi Firenze a chiudere la top 10, in cui sono dunque presenti solo città del nord Italia. Bisogna infatti arrivare alla posizione numero 14 per trovare la prima città del centro ossia Pescara con i suoi 0,42 chilometri e addirittura fino alla posizione 18 per trovare la prima città meridionale, ossia Bari con appena 0,33 chilometri.

Metodologia

La classifica elaborata è stata ottenuta analizzando 48 città Italiane, di cui 45 in quanto aventi un numero di abitanti superiore a 100 mila sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili del 31 dicembre 2019. Ad esse abbiamo aggiunto la città più grande per ciascuna delle 3 regioni che non hanno centri con oltre 100 mila abitanti ossia Aosta per la Valle d’Aosta, Campobasso per il Molise e Potenza per la Basilicata in modo da rappresentare tutto il territorio nazionale. I chilometri di strada sono stati estratti dal sito Bikemap.net, una mappa open source in cui gli utenti possono segnalare le strade e le tratte che percorrono in bicicletta, consentendoci di comprendere nell’analisi, dunque, non solo piste ciclabili ma anche altre strade comunque abitualmente percorse in bici, in modo da fornire una rappresentazione ancora più fedele del modo in cui ciascuna città viene vissuta da chi la percorre in bicicletta. I dati estratti sono relativi al giorno 1 ottobre 2020. Infine per ogni località analizzata abbiamo diviso il numero dei chilometri totali per il numero di abitanti, ottenendo i chilometri di strada percorribile in bicicletta per ciascun abitante di ciascuna città analizzata.

A proposito di Bikester

Bikester è il rivenditore n.1 in Europa per biciclette, abbigliamento, attrezzature e accessori legati al mondo del ciclismo: il negozio online offre una varietà unica di prodotti con una selezione specifica per ciascuno dei 12 Paesi in cui è presente. Che si tratti di mountain bike, biciclette su strada, ghiaia, da città, e-bike o bici per bambini, gli appassionati di ciclismo di ogni tipo troveranno qui il modello perfetto e l'attrezzatura adatta. Il team di Bikester è composto da appassionati esperti di bici con conoscenze specialistiche, e il negozio online offre una navigazione semplice, un consulente virtuale del prodotto e una calcolatrice per le dimensioni del telaio. Questo significa che ogni utente può ottenere con pochissimi click la bicicletta della misura corretta e più adatta alle proprie esigenze. Per un’esperienza ancora migliore per il nord Europa, nel 2020 Bikester ha aperto il suo primo negozio fisico a Stoccolma in zona Sickla, divenendo ancor di più uno dei protagonisti di maggior successo nella gestione multicanale. Bikester è una società di Internetstores GmbH, un’intera famiglia di negozi online leader in Europa. Per saperne di più, visita il sito www.bikester.it