Lavoro: Trieste nella top ten italiana per tasso di occupazione

TRIESTE - Trieste è ai vertici sia in regione che in Italia per tasso di occupazione. Il capoluogo giuliano si piazza infatti al primo posto in Fvg e al nono posto su 106 province italiane con un tasso del 71,5 per cento, staccando di oltre due punti percentuali Udine, a cui seguono Pordenone e Gorizia. Parlando di occupazione femminile la città è addirittura quarta in Italia con un 67,2 per cento, anche in questo caso il miglior dato della regione, con il gender gap più basso (circa cinque punti in meno per Udine e Pordenone). Lo spiega Carlos Corvino, responsabile regionale dell'osservatorio del mercato del lavoro, a margine di una conferenza stampa sull'analisi elaborata sui dati Istat del 2023. Presenti all'incontro anche il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga e l'assessore al lavoro Alessia Rosolen. Sempre riguardo a Trieste, vediamo che il numero di occupati cresce, con un aumento dell'1,5 per cento sul 2022 e un 2,5 per cento rispetto al 2018 (cinque anni fa erano 98.114 gli occupati in cittò, a fine 2023, invece, 100.695).

In regione

Per quanto riguarda l'occupazione in regione, contrariamente al suo capoluogo, il numero totale di occupati, poco meno di 520mila, è in leggera flessione rispetto al 2022, registrando un -0,1 per cento e 600 occupati in meno. Un dato che deve essere messo in prospettiva perché segue un periodo di forte espansione, con un incremento del 2 per cento dal 2021 al 2022 e un complessivo 2,5 per cento dal 2018 al 2023. "Il Fvg - ha dichiarato Carlos Corvino - paga un po' di più rispetto alle altre regioni, noi siamo una regione molto esposta a ciò che avviene all'estero e quindi un'economia incerta a causa delle guerre". Rispetto al resto del territorio nazionale, infatti, la riduzione dell'occupazione è in controtendenza. "L'industria ha più problemi" continua Corvino, che parla di una "riduzione significativa dell'occupazione", a causa di "una riduzione della produzione industriale negli ultimi anni, anche nelle esportazioni". dal 2022 si sono infatti persi oltre 5mila lavoratori nel comparto industriale, con una diminuzione del 4 per cento. Una contrazione evidenziata anche dal fatto che diminuisce il totale degli occupati maschi (-0,6 per cento) e aumentano le lavoratrici donne (+ 0,5 per cento).

Dati positivi

Così ha commentato Fedriga: "Quando ho iniziato a fare il presidente della regione il problema era l'occupazione, mancavano posti di lavoro. Oggi ne abbiamo in abbondanza e il lavoro che dobbiamo fare è abbinare domanda e offerta e dare risposta alle esigenze produttive del nostro territorio, che altrimenti rischia di non cogliere molte opportunità che si stanno creando".

Dati incoraggianti sono stati illustrati dall'assessore Alessia Rosolen: "Il 2023 mette in evidenza dati positivi come l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e dell'occupazione femminile", che l'assessore attribuisce alle "politiche attive del lavoro fatte anche di incentivi alle aziende per le assunzioni e tutte le politiche di welfare territoriale che riguardano i temi della conciliazione e delle politiche attive legate soprattutto ai giovani e alle donne".

Il calo demografico

Da evidenziare il ruolo del calo demografico per quanto riguarda la fascia giovanile. Tra il 2024 e il 2023 la popolazione dai 15 ai 34 anni è diminuita di 50mila unità, e questo ha impattato sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro, l'invecchiamento della forza lavoro e la diminuzione della competitività complessiva. Questo fatto spiega anche la crescita del tasso di occupazione rispetto alla diminuzione del numero totale di occupati.