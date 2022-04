Trieste Trasporti sempre più tecnologica: ora sono 105 le fermate con orari elettronici

A Trieste il trasporto pubblico è sempre più "tecnologico": da questa settimana sono 105 le fermate a equipaggiate con orari elettronici. Dopo i primi 90 dispositivi alimentati da rete elettrica, nei giorni scorsi sono stati installati 15 display alimentati con modulo fotovoltaico. I dispositivi, a bassissimo consumo, forniscono informazioni sui minuti di attesa e su eventuali perturbazioni programmate, come scioperi, cortei o deviazioni stradali. "I nuovi dispositivi – dice la presidente di Trieste Trasporti Wanda Ternau – sono in grado di alimentarsi in modo totalmente autonomo tramite un modulo fotovoltaico di dimensioni contenute, e sono compatibili con quanto previsto del piano nazionale di ripresa e resilienza sulla necessità di non arrecare danni all'ambiente e di concorrere alla transizione ecologica". Le 15 installazioni hanno riguardato diversi punti della città, da viale Miramare a riva Mandracchio, da via Flavia a viale dei Campi Elisi.

Informazione in tempo reale

L'installazione dei dispositivi a inchiostro elettronico si colloca all'interno del più ampio progetto di infomobilità di Tpl Fvg che prevede, fra l’altro, l'installazione a Trieste di sette monitor infodinamici, dieci totem (di cui due già operativi) e di venti tabelloni infostop di nuova generazione, che sostituiranno a breve gli attuali tabelloni a led installati presso alcune delle principali fermate della rete. I dispositivi consentiranno di informare in tempo reale la clientela sulle partenze e sui passaggi degli autobus alle fermate, ai capolinea e ai principali punti di intescambio modale.

"L’installazione degli orari elettronici – dice ancora Ternau – mostra una volta di più la forte propensione di Trieste Trasporti per l’innovazione e per l'ambiente. Dopo i monitor di bordo, i sistemi contapasseggeri su tutta la flotta e la videosorveglianza, gli orari elettronici sono un nuovo tassello dell’importante investimento tecnologico promosso dall’azienda negli ultimi anni, nonostante le grandi difficoltà causate dalla pandemia. L’obiettivo è mantenere il cliente al centro dell’attenzione e continuare a fornire un servizio che rimane, in Italia, una delle offerte più capillari e con i migliori indici di qualità".